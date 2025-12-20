پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت:در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ ،بیش از ۶۷ هزار تن انواع کود کشاورزی در استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد هشتماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در مجموع شهرستانهای استان طی این مدت، بیش از ۶۷,۳۳۵ تن انواع کود شیمیایی میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود: «از این میزان، ۵۵,۷۶۸ تن انواع کود ازته، ۷,۰۱۷ تن انواع کود فسفاته و ۴,۵۴۸ تن کود پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. این حجم از توزیع نهادههای کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت محصولات و توسعه پایدار کشاورزی استان ایفا کرده است.»
وی در پایان بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکههای توزیع شهرستانها، برنامهریزی ویژهای برای استمرار روند تأمین نهادهها در نظر گرفته است تا کشاورزان در تمامی نقاط استان بهویژه مناطق مرزی و کوهستانی بتوانند با سهولت بیشتری به کودهای مورد نیاز دسترسی داشته باشند