کشتی گیران کردستانی در رقابتهای قهرمانی کشتی فرنگی کشور موفق به کسب ۲ نشان برنز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی فرنگی بزرگسالان ایران، با شرکت ۳۳۰ کشتیگیر در ترکیب ۳۴ تیم از استانهای سراسر کشور به میزبانی اهواز برگزار شد.
تیم کشتی فرنگی استان کردستان در این پیکارها با کسب دو نشان ارزشمند برنز خوش درخشید.
در این رقابتها و در وزن ۷۲ کیلوگرم «کیا رستمی» در گروه شانس مجدد با کسب چهار بُرد متوالی با شایستگی مدال برنز را بر گردن آویخت.