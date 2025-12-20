به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی فرنگی بزرگسالان ایران، با شرکت ۳۳۰ کشتی‌گیر در ترکیب ۳۴ تیم از استان‌های سراسر کشور به میزبانی اهواز برگزار شد.

تیم کشتی فرنگی استان کردستان در این پیکار‌ها با کسب دو نشان ارزشمند برنز خوش درخشید.

در این رقابت‌ها و در وزن ۷۲ کیلوگرم «کیا رستمی» در گروه شانس مجدد با کسب چهار بُرد متوالی با شایستگی مدال برنز را بر گردن آویخت.

همچنین در وزن ۱۳۰ کیلوگرم «آرمان طهماسبی» ستاره سنگین وزن کشتی کردستان با کسب پیروزی مقتدرانه به دیدار نیمه نهایی صعود کرد، اما با شکست برابر حریف استان مازندران به دیدار رده‌بندی راه یافت و موفق شد با غلبه بر حریف خود مدال برنز قهرمانی بزرگسالان کشور را از آن خود کند.

بهاءالدین کریم‌زاده، مسعود خسروی و افشین عباسی هدایت و مربیگری کشتی‌گیران فرنگی‌کار کردستان را در این مسابقات بر عهده داشتند.