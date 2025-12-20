به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون اداره کل مدیریت بحران استان گفت: در روزهای اخیر بارش بی‌سابقه‌ای را در سطح استان شاهد بودیم که خوشبختانه خسارت جانی نداشته و خسارت‌های مالی در حوزه راه و پل‌ها در حال برآورد است.

محمدعلی عرب‌نژاد پیش از ظهر ۲۹ آذرماه درباره آخرین وضعیت جوی استان گفت: برای کل استان هشدار نارنجی برودت هوا صادر شده که به معنی یخ‌زدگی است و سرمای بیش از حد را به دلیل بارش باران و برف شاهد هستیم.

وی در ادامه گفت: شامگاه گذشته با حضور استاندار کرمان نشست فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران در جیرفت برگزار و تمهیدات بعد از بحران مصوب شده و در حال پیکیری هستند.

قطعی گاز در برخی روستاها نیز گزارش شد که سوخت‌رسانی به آنها به شکل نفت در حال انجام است.