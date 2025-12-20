به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین موسوی گفت: کولاک شدید در محور نهاوند–نورآباد، گردنه گرین و برخی راه‌های روستایی همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص جاده‌های شهرستان نهاوند با اشاره به فعالیت مستمر نیرو‌های راهداری، اظهار داشت: عملیات برف‌روبی در گردنه گرین با وجود قطع بارش‌ها به‌دلیل کولاک شدید همچنان ادامه دارد و برخی راه‌های روستایی از جمله عوشوند و برجک برای چندمین بار متوالی به‌دلیل کولاک مجدداً برف‌روبی شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، افزود: از تمامی کاربران جاده‌ای و رانندگانی که قصد تردد در محور‌های شهرستان نهاوند را دارند درخواست می‌شود با توجه به وجود کولاک زمینی در برخی مقاطع با احتیاط کامل و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نهاوند بیان کرد: در این شهرستان سه باب راهدارخانه با ۳۰ نفر نیروی راهدار و بهره‌گیری از ۲۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری فعال است و با ذخیره‌سازی حدود ۴۰۰۰ تُن شن و نمک، عملیات خدمت‌رسانی در بیش از ۵۰۰ کیلومتر از محور‌های ارتباطی شهرستان در حال انجام است.