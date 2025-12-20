معوقات تحویل خودرو به مشتریان ایران خودرو، صفر است
کارشناس ارتباطات شرکت ایران خودرو گفت: معوقات تحویل خودرو در طرح نوسازی خودروهای فرسوده، طرح جوانی جمعیت و در طرح فروش عادی به مشتریان، تقریبا صفر است.
آقای نیما ایمانی کارشناس ارتباطات شرکت خودروسازی ایران خودرو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
درباره اجرای تعهدات این شرکت خودروساز در قبال طرح جایگزینی خودروهای فرسوده افزود: شرکت ایران خودرو به صورت کامل همه تعهدات خود را نسبت به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به سرانجام رسانده است.
وی اضافه کرد: ایران خودرو در همه نوبتهای اولویت بندی فروش محصولات خود به میزان ۲۰ درصد از ظرفیت هایش را به جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی خودروها تخصیص داده است، در یکسال گذشته بیش از ۱۲۶ هزار مشتری در این طرح برگزیده و معرفی شدند به طوری که از این تعداد یکصد هزار نفر موفق به نوسازی خودروهایشان شدند و خودرو تحویل انان شد.
کارشناس ارتباطات شرکت ایران خودرو گفت: در نه ماهه سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار نفر مشتریان شرکت ایران خودرو، خودروهایشان در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، نوسازی کردند؛ دلیل کاهش و افزایش امار مشتریان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بازمی گردد به دلایلی از جمله تکمیل نکردن وجه خودرو توسط مشتری یا تشکیل نشدن پرونده و یا منعقد نشدن قرارداد که منجر به حذف شدن مشتری از این طرح جایگزینی میشود.
ایمانی افزود: یکی دیگر از نکتههایی که در قانون ساماندهی صنعت خودرو که به خودروسازان ابلاغ شده است و شرکت ایران خودرو به صورت کامل در حال اجرای آن است اینست که خودروساز مکلف شده است به ازای هر ۴ خودرویی که عرضه میکند باید یک خودروی فرسوده را از رده خارج کند، عملی که شرکت ایران خودرو آن را به صورت کامل و دقیق انجام میدهد البته در سنوات گذشته این عملیات انجام شده است.
کارشناس ارتباطات شرکت ایران خودرو گفت: به ازای هر خودرو یک چهارم گواهی اسقاط و به ازای هر ۴ خودرو یک گواهی اسقاط مورد استفاده قرار میگیرد یعنی چنانچه شرکت ایران خودرو بتواند از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کند و از گواهیهای اسقاط آن بهرهمند شود، شماره گذاری خودروها را ادامه میدهد و اگر دسترسی به گواهی اسقاط وجود نداشت از شرکتهایی که خودروهای فرسوده را اسقاط میکنند، گواهی اسقاط خریداری میکند و در شماره گذاری خودروهای نوشماره از آنها استفاده میکند.
ایمانی درباره زمان و معوقات تحویل خودرو توسط شرکت ایران خودرو افزود: امروز که در آخرین روزهای آذرماه ۱۴۰۴ قرار گرفتهایم این شرکت حدود ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو را تولید کرده است و تقریبا معوقات این شرکت خودروساز به صفر رسیده است به عبارتی چه در طرح جوانی جمعیت و چه در طرح نوسازی خودروهای فرسوده و چه در طرح مشتریان عادی، به همه تعهدات خود عمل کرده است و طبق زمانبدی قرارداد، خودرو تحویل مشتریان خواهد شد.