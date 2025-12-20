صدور و تمدید بیش از ۹ هزار پروانه کسب کشاورزی در آذربایجان غربی
مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: طی هشت ماهه سال جاری، تعداد ۶ هزار و ۱۱۶ فقره پروانه کسب کشاورزی در استان صادر و ۳ هزار و ۲۳۹ فقره نیز تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سجاد حسامی افزود: در حوزه حمایت و تجهیز صنوف و تشکلهای کشاورزی، با پیشنهاد و مصوبات استانی، تعداد اقدامات از ۴ مورد به ۷ مورد افزایش یافته است که نشاندهنده توجه ویژه به توسعه و تقویت بخش کشاورزی در استان میباشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه آموزش و توانمندسازی صنوف و تشکلهای کشاورزی، طی این مدت یک هزار و ۶۵ نفر تحت آموزشهای تخصصی قرار گرفتهاند که این امر نقش مهمی در ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان بخش کشاورزی ایفا میکند.