صدور و تمدید بیش از ۹ هزار پروانه کسب کشاورزی در آذربایجان غربی

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: طی هشت ماهه سال جاری، تعداد ۶ هزار و ۱۱۶ فقره پروانه کسب کشاورزی در استان صادر و ۳ هزار و ۲۳۹ فقره نیز تمدید شده است.