براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی،توده هوای سرد در اغلب نقاط خوزستان ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه ماندگاری توده هوای سرد در اغلب نقاط استان و وقوع دماهای صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود : تا اواخر هفته نیز جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و جادهای مواصلاتی وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۱۸.۶ و ایذه با دمای ۱.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۶.۲ و کمینه دمای ۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.