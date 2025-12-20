پخش زنده
در پی وقوع سیلاب و وارد آمدن خسارات به روستاهابسیجیان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمراه نیروهای امدادی و مسئولان محلی از مناطق سیلزده بازدید کرد ند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی وقوع سیلاب و وارد آمدن خسارات به برخی مناطق، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان عنبرآباد سرهنگ سنجری درساعات اولیه بهصورت میدانی و از نزدیک به همراه بسیجیان همیشهدرصحنه، نیروهای امدادی و مسئولان محلی از مناطق سیلزده بازدید کرد.
این حضور میدانی با هدف ارزیابی دقیق وضعیت، شناسایی نقاط بحرانی، تسریع در روند امدادرسانی و هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاههای خدماترسان انجام شد.
در جریان این بازدید، روند لایروبی مسیرها، ایمنسازی حاشیه رودخانهها، امدادرسانی به خانوارهای آسیبدیده و استمرار خدمات جهادی مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم حضور بسیجیان تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی تأکید شد.
همچنین دستورات لازم برای استفاده از ظرفیت ماشینآلات و نیروهای جهادی بهمنظور کاهش خسارات و کمک به مردم شریف مناطق آسیبدیده صادر شد.