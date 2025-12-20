هشدار آبفا یزد درباره یخزدگی کنتورهای آب در روزهای آینده
با توجه به یخبندان در چند روز آینده، خطر یخزدگی و ترکیدگی کنتورهای آب در فصل سرما افزایش یافته است، شهروندان با انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز خسارتهای سنگین مالی و اختلال در تأمین آب جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
دبیر کمیته فنی کنتور و انشعابات شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: با کاهش دمای هوا به زیر صفر، بهویژه در صورت تداوم یخبندان چندروزه، کنتورهای آب بیش از سایر اجزای شبکه در معرض یخزدگی قرار میگیرند؛ بهخصوص کنتورهای دیواری که تماس مستقیمتری با هوای سرد دارند.
سیاوش پاکدل با اشاره به تجربه موج سرمای شدید زمستان سال ۱۳۸۶ افزود: در آن سال بیش از دو هزار و ۵۰۰ فقره کنتور در شهر یزد دچار ترکیدگی شد که خسارتهای قابل توجهی به شهروندان و شبکه آبرسانی وارد کرد؛ در حالی که در استانهای سردسیر به دلیل آمادگی بیشتر، میزان خسارت بهمراتب کمتر بود.
دبیر کمیته فنی کنتور و انشعابات آبفای یزد بیان کرد: یخزدگی کنتور میتواند به ورود حجم زیادی از آب به داخل منازل، تخریب ساختمانها بهویژه در بافتهای قدیمی و حتی خسارت به اموال منجر شود و از این نظر، کنتور بدون محافظ میتواند به یک «خطر پنهان» تبدیل شود.
پاکدل با تأکید بر اینکه طبق آییننامههای شرکت آبفا، حفاظت از کنتور آب بر عهده مشترک است، گفت: در صورت یخزدگی و شکستگی کنتور، هزینه تعویض و نصب مجدد آن بر عهده مشترک خواهد بود؛ بنابراین پیشگیری، سادهترین و کمهزینهترین راهکار است.
وی بهترین روشهای محافظت از کنتور را استفاده از عایقهای مناسب دانست و ادامه داد: پر کردن کامل حوضچه کنتور با کیسههای حاوی خاکاره بهترین عایق در برابر سرماست و در صورت عدم دسترسی، استفاده از لباسها و پتوهای کهنه داخل کیسه نایلونی نیز میتواند تا حد زیادی از یخزدگی جلوگیری کند. همچنین تمیز بودن حوضچه، جلوگیری از ورود آب باران و برف و آببندی مناسب دریچه کنتور اهمیت زیادی دارد.
دبیر کمیته فنی کنتور و انشعابات شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به حساسیت بیشتر مناطق کوهستانی و ییلاقی استان مانند تفت و مهریز و همچنین منازل خالی، نیمهساز و واحدهای تجاری، از شهروندان خواست پیش از تشدید سرما، نسبت به عایقکاری کنتورهای آب اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در روزهای سرد زمستان جلوگیری شود.