به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امید دریانوش، احد طوسی، بهمن جعفری و محمدرضا دلاوری این دیدار راقضاوت می کنند و

ایرج ساعد ی ناظر این بازی است .

بعثت در پنج بازی آخر خود متحمل ۲ شکست و سه مساوی شده ودر حال حاضر با ۱۸ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد و تیم پالایش نفت بندرعباس با ۱۷ امتیاز در رده یازدهم جدول جا دارد.

تیم بعثت کرمانشاه از مجموع ۱۵ بازی گذشته خود، پنج برد، ۶ تساوی و چهار باخت بدست آورده و تیم پالایش نفت بندرعباس نیز از همین تعداد بازی چهار برد، هشت تساوی و سه باخت در کارنامه خود دارد .