به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،با درخواست برخی باشگاه‌های لیگ برتری زمان برگزاری دیدارهای هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و چهار دیدار در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه برگزار شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران سه دیدار باقی مانده هفته ششم را اعلام که برنامه بازی‌ها و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:

یکشنبه ۳۰ آذرماه

تهران، سالن خانه والیبال، ساعت ۱۶

رازین پلیمر – فولاد سیرجان

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: امید فولادی‌وندا، داور دوم: میلاد افشار و داور ویدئوچک: اسماعیل رزقی

گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶

استقلال گنبد – صنعتگران امید

ناظر فنی: ابوالقاسم سیستانی‌پور، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: جواد مرآتی

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – مس رفسجان

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: علی اصغر حاجی کاظمی، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: محمد نیک سرشت و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه