پخش زنده
امروز: -
سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران سه دیدار باقی مانده هفته ششم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،با درخواست برخی باشگاههای لیگ برتری زمان برگزاری دیدارهای هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و چهار دیدار در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه برگزار شد.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران سه دیدار باقی مانده هفته ششم را اعلام که برنامه بازیها و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:
یکشنبه ۳۰ آذرماه
تهران، سالن خانه والیبال، ساعت ۱۶
رازین پلیمر – فولاد سیرجان
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: امید فولادیوندا، داور دوم: میلاد افشار و داور ویدئوچک: اسماعیل رزقی
گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶
استقلال گنبد – صنعتگران امید
ناظر فنی: ابوالقاسم سیستانیپور، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: جواد مرآتی
اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶
طبیعت اسلامشهر – مس رفسجان
ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: علی اصغر حاجی کاظمی، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: محمد نیک سرشت و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه