سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز از نصب و جانمایی المانهای مناسبتی شب یلدا با محوریت نمادهای آیینی و فرهنگی در مناطق مختلف شهر با هدف ارتقای جلوههای بصری و ایجاد نشاط اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر آهنجان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، المانهای مناسبتی با الهام از نمادهای آئینی این شب کهن با هدف ایجاد فضایی شاد و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی در سطح شهر در حال نصب است.
وی افزود: این المانها با در نظر گرفتن پراکندگی مناسب شهری و در مکانهای پرتردد جانمایی شدهاند تا شهروندان ضمن بهرهمندی از فضای مناسبتی، شاهد ارتقای جلوههای بصری و تقویت هویت فرهنگی شهر باشند.
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز ادامه داد: میدان فلسطین، ساحل شرقی (پارک لاله)، میدان فرودگاه، میدان شهدا، فلکه پارک زیتون، پارک قوری، ساحل غربی جنب کتابخانه مرکزی، میدان چمران و میدان قانا از جمله نقاطی است که نصب المانهای یلدایی در آنها انجام شده یا در حال انجام است.
آهنجان اضافه کرد: المانهای طراحیشده شامل قاب انار آویز، هندوانه، هندوانه و انار خندان، نمادهای یلدایی، استند انار و هندوانه، استند قاچ هندوانه و انار و تلویزیون یلدایی است.
وی تأکید کرد: سازمان زیباسازی شهرداری اهواز تلاش دارد با اجرای برنامهها و فضاسازیهای مناسبتی، ضمن حفظ و ترویج آئینهای بومی و ملی، زمینه افزایش نشاط اجتماعی و رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.