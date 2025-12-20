مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش گفت: استفاده واقعی از ظرفیت‌های انجمن اولیا و مربیان مستلزم شناسایی دقیق توانمندی‌ها، آسیب‌شناسی عملکرد‌ها و بهره‌گیری از تجارب موفق مدارس و استان‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدبرنژاد، در سومین رویداد ملی «الف‌تا» با اشاره به جایگاه راهبردی انجمن‌های اولیا و مربیان در نظام آموزشی کشور، افزود: انجمن‌های اولیا و مربیان به‌عنوان یکی از ارکان اثرگذار مدرسه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعمیق ارتباط میان خانواده و مدرسه و تحقق اهداف تربیتی ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش خانواده افزود: توانمندسازی والدین و ارتقای سطح سواد تربیتی خانواده‌ها، از مأموریت‌های اساسی انجمن اولیا و مربیان است و بهره‌گیری هدفمند و اثربخش از این ظرفیت، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی و تربیتی در مدارس خواهد بود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: استفاده واقعی از ظرفیت‌های انجمن اولیا و مربیان مستلزم شناسایی دقیق توانمندی‌ها، آسیب‌شناسی عملکردها و بهره‌گیری از تجارب موفق مدارس و استان‌هاست.

مدبرنژاد، رویداد ملی «الف‌تا» را بستری مناسب برای هم‌افزایی، تبادل تجربه و معرفی اقدامات اثربخش در حوزه مشارکت خانواده‌ها دانست و گفت: ارائه الگوهای موفق در این رویداد می‌تواند زمینه تعمیم فعالیت‌های کارآمد انجمن‌های اولیا و مربیان را در سطح کشور فراهم آورد.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان رویداد، اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی، مدیران مدارس، فرهنگیان و اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان، ابراز امیدواری کرد با تقویت آموزش خانواده و مشارکت آگاهانه والدین، زمینه تحقق مدرسه تراز و ارتقای شاخص‌های کیفیت تعلیم و تربیت بیش از پیش فراهم شود.