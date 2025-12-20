پخش زنده
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ از نصب موفق سیستم چنجاور (تغییر منبع تغذیه) اتوماتیک در پست ۴۰۰ کیلوولت کارون ۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرمان جعفری با اشاره به اهمیت حیاتی رلههای حفاظتی در پایداری شبکه سراسری برق کشور گفت: برای تضمین عملکرد دقیق و پایدار این رلهها، ضروری است همواره در شرایط ایدهآل تغذیه شوند، در همین راستا، نصب سیستم چنجاور اتوماتیک بهمنظور تأمین تغذیه پشتیبان در مواقع بروز اختلال در منبع اصلی، از اولویتهای فنی محسوب میشود.
وی افزود: در طراحی اولیه پست ۴۰۰ کیلوولت کارون۳، از سیستم چنجاور دستی استفاده شده بود که با توجه به نیاز به ارتقای سطح ایمنی و پایداری، طرح توجیهی مربوطه تهیه و پس از بررسیهای کارشناسی، سیستم جدید متناسب با شرایط و مدارات موجود طراحی، سفارش و ساخته شد.