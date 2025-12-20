پخش زنده
استاندار کرمان گفت :درحال بازدید هستیم تا نیازها و اولویتهای اصلی رسیدگی به مناطق سیلزده را بررسی کنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان، پس از بازدید میدانی از مناطق سیلزده شهرستان رودبار جنوب گفت: هم اکنون بهصورت میدانی در حال بازدید از مناطق تحت تاثیر بارشهای اخیر در جنوب استان هستیم تا نیازها و اولویتهای اصلی رسیدگی به مناطق سیلزده را بررسی کنیم.
محمدعلی طالبی، در جریان بازدید از مزارع کشاورزی خسارتدیده از سیلاب اخیر و همچنین سیلبند تخریبشده روستای نهضتآباد خاوری:
بهسازی بافتهای روستایی که آسیب دیدهاند در اولویت کار فرمانداران و دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت.
در رابطه با برق و آب خوشبختانه هم اکنون کمترین مشکل را داریم و قطعی این تاسیسات در برخی نقاط به سرعت رفع شد
پیگیری اعتبارات از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در حال انجام است تا بخشی از نیازهای ضروری مردم در زمینه امکانات اولیه زندگی در مناطق آسیبدیده تأمین شود.