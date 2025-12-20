به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛داریوش حسن نژاد گفت: با تلاش‌های مستمر برای تأمین پایدار آب شرب شهر بروجرد و پاسخگویی به نیاز آبی رو به رشد این شهرستان، طرح آبرسانی به بروجرد وارد مرحله ی پایانی شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود:این طرح کلان که نقشه راهی برای عبور از چالش‌های آبی منطقه است، با پیشرفت کاری بیش از. ۹۲ درصدی، وعده تحولی اساسی در تأمین آب شرب شهرستان را دارد.

وی بیان کرد: این طرح با هدف تأمین آب شرب پایدار و درازمدت شهر بروجرد از طریق تلفیق منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و انتقال آن به مخازن شبکه توزیع شهری، کاهش وابستگی انحصاری به منابع زیرزمینی و استفاده ترکیبی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و افزایش تاب‌آوری سیستم آبرسانی شهر در برابر نوسانات اقلیمی اجرایی شده است .

حسن نژاد افزود: برای اجرای این طرح تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است که با جذب و تخصیص به موقع در تأمین اعتبار، تا سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.



مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: با تکمیل این طرح روزانه نزدیک به ۱۳۰ هزار مترمکعب آب برای پشتیبانی از توسعه ی شهری و رفع تنش‌های آبی فعلی و آتی تأمین خواهد شد.

