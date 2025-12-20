رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم اخذ عوارض سبز مربوط به صنایع آلاینده استان هرمزگان که محل استقرار آنها در استان‌های مجاور است و استرداد مالیات پیمانکاران طرح‌های انجام شده در هرمزگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا با دستور کار بررسی آخرین اقدامات محیط زیست و اداره کل مالیاتی در اخذ عواض سبز صنایع آلاینده برگزار شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست بر لزوم انجام مکاتبات جهت اخذ عوارض سبز مربوط به صنایع آلاینده استان هرمزگان که محل استقرار آنها در استان‌های مجاور است تأکید کرد.

قهرمانی گفت: سازمان محیط زیست نیز باید درباره انجام کارشناسی آلاینده ها، حساسیت و دقت کافی را داشته باشد.

وی افزود: مالیات پیمانکاران طرح‌های انجام شده در هرمزگان باید در همین استان پرداخت شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در زمینه صیانت از حقوق مردم شریف استان هرمزگان، باید فوراً درباره مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط پیمانکاران طرح‌های انجام شده در استان هرمزگان که به محل استقرار واحد تولیدی در استان‌های دیگر واریز شده است با ادارات امور مالیاتی آن استان‌ها مکاتبه شود و پیگیری‌های لازم برای استرداد این وجوه به استان هرمزگان صورت پذیرد.