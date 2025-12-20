پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از اجرای جشنواره یلدا تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آذر در مناطق ۲۲ گانه تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر قاسمی ضمن اعلام این خبر گفت: از اهم فعالیتهای ستاد گردشگری شهرداری تهران در کنار معرفی جاذبههای گردشگری شهری، احیا سنن و آداب رسوم مناسبتهای مختلف است.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر در راستای احیای و گرامیداشت فرهنگ شب یلدا، جشنواره پاییزی یلدا در مناطق ۲۲ گانه با فضاسازی گذر برگهای پاییزی و نمایشگاهی از سوغات و اقوام اجرا شد.
اما امسال طی برنامه ریزیهای انجام شده این جشنواره به صورت متفاوتی برگزار شد.
قاسمی گفت: در منطقه ۱۲ این جشنواره با همکاری وزارت امور خارجه و دانشگاه هنر در قالب یک نمایشگاه مفهومی در میدان مشق در حال برگزاری است، در منطقه یک با همکاری مدیریت کاخ نیاوران و خراسانیان مقیم مرکز این جشنواره پاییزی با اجرای گروه اقوام، نقالی خوانی و شاهنامه خوانی اجرا شد و در منطقه ۳ جشنواره یلدایی در پارک ملت با برپایی سیاه چادرهای اقوام و اجرای گروههای مختلف هنری در حال اجرا است.
رئیس ستاد گردشگری افزود: در مناطق ۲۲ گانه این جشنواره تا شب یلدا با مشارکت کانونهای گردشگری و گروههای مردم نهاد اجرا خواهد شد.