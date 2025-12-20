به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که در ماده 10 کیلومتر مَس استارت و پرش از سکوی 98 متر برگزار شد به این شرح است :

1- توماس رِتِنِگِر از اتریش 25:50:06 دقیقه - رده پرش : اول (72 امتیاز)

2- ینس اوفتِبرو از نروژ 25:02:06 دقیقه - هفدهم (52 امتیاز)

3- اشتفان رِتِنِگِر از اتریش 25:12:02 دقیقه - چهاردهم (54 امتیاز)

در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک ترکیبی پس از پنجمین مرحله از 19 مرحله فصل ، یوهانس لامپارتر از اتریش با 425 امتیاز همچنان پیشتاز است و توماس رِتِنِگِر از اتریش با 368 امتیاز دوم و یولین اشمید از آلمان با 367 امتیاز سوم هستند.

این فصل همچنین در هشتمین دوره جام روکا یوهانس لامپارتر از اتریش قهرمان شد.