سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از عرضه نسخه جدید نرمافزار کاربردی مجلات رشد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ۳۰ عنوان مجله رشد را با هدف ترویج خواندن، توسعه فرهنگ مطالعه، تعمیق تفکر خلاق و بهبود کیفیت آموزش و پرورش، برای همه گروههای سنی در چهار گروه «مجلات دانشآموزی رشد»، «مجلات عمومی بزرگسال»، «فصلنامههای علوم انسانی» و «فصلنامههای علوم پایه و فنی» به صورت ماهنامه و فصلنامه تولید و منتشر مینماید. در حال حاضر همه این نشریات در «اپلیکیشن مجلات رشد» قابل دسترس بوده و در محیط این نرمافزار کاربردی، امکان دسترسی به هزاران شماره از نشریات رشد از سال ۱۳۸۸ فراهم است؛ بنابراین گزارش، اپلیکیشن مجلات رشد، یک نرمافزار کم حجم برای دستگاههای با سیستم عامل اندروید است که از طریق دو فروشگاه نرمافزاری قابل بارگیری و نصب است.
کاربران پس از نصب این اپلیکیشن در تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خود، به سهولت، بهطور کاملاً قانونی و رایگان و بدون نیاز به ثبتنام در برنامه، به بیش از ۱۰۰۰ مجله رشد قالب فایل PDF دسترسی خواهند داشت.
از جمله مزیتها و امکانات اصلی این اپلیکیشن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سهولت دسترسی به مجلات رشد به صورت منظم و سازماندهی شده در تلفن هوشمند یا تبلت؛
مشاهده بایگانی هر مجله از سال ۱۳۸۸ به صورت دسته بندی شده؛
مشاهده مشخصات هر مجله (فهرست مطالب و ...)؛
دانلود رایگان مجله برای مطالعه آفلاین درون برنامه (بدون نیاز به اینترنت)؛
نشان کردن مجلات برای سرزدن یا دانلود در آینده؛ ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در زمان بارگذاری مجله جدید؛
ثبت نظرات کاربران.
یادآور می شود ؛ مجلات رشد در سال تحصیلی ، در سامانه فروش مجلات رشد به فروش میرسند و پس از پایان سال تحصیلی در تابستان سال ۱۴۰۵ در این اپلیکیشن به صورت رایگان منتشر خواهند شد.