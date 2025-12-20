پخش زنده
دفتر صدراعظم فدرال اتریش با ارسال نامهای رسمی، از انتشار و ارسال کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» که توسط دفتر رایزنی فرهنگی ایران در اتریش منتشر شده، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی انتشار کتاب «ایرانیشناسان اتریشی»، دفتر صدراعظم فدرال اتریش با ارسال نامهای رسمی به نویسندگان و تهیهکنندگان این اثر، از تلاشهای آنان در مستندسازی روابط فرهنگی میان ایران و اتریش تقدیر کرد.
این نامه که از سوی هلگا باندیون، رئیس بخش پروتکل بوندسکانتسلرآمت، و به نمایندگی از دکتر کریستیان اشتاکر، صدراعظم فدرال اتریش، صادر شده، ضمن قدردانی صمیمانه از «نامه محترمانه و ارسال کتاب»، تأکید میکند که این اثر سهمی ارزشمند در تقویت گفتوگوی فرهنگی و علمی میان دو کشور دارد.
در پایان پیام، به نمایندگی از صدراعظم فدرال، برای دستاندرکاران کتاب بهترین آرزوها و موفقیتهای فراوان در فعالیتهای فرهنگی آینده ابراز شده است. این قدردانی رسمی نشانهای از توجه نهادهای عالی اتریش به فعالیتهای علمی و فرهنگی در حوزه ایرانشناسی و نقش آن در تعمیق روابط فرهنگی ایران و اتریش به شمار میرود.
درباره کتاب «ایرانیشناسان اتریشی»
کتاب Austrian Iranian Studies Scholars اثری جامع درباره مشارکتهای اتریش در حوزه ایرانشناسی در زمینههای تاریخ، فرهنگ، زبان و علوم است. این اثر در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط انتشارات Unidialogue در وین، با حمایت خانه حکمت ایرانیان در وین و انجمن فرهنگی حافظ–هامر–پورگشتال منتشر شده است. مقدمه آن توسط دکتر نصرتالله رستگار و پیشگفتار توسط دکتر رضا غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش، امضا شده است.
ساختار و محتوای کتاب
این اثر شامل مقدمه، مرور کلی بر تاریخ ایرانشناسی در اتریش، و مجموعهای از معرفینامهها درباره پانزده پژوهشگر برجسته اتریشی است، از جمله: جوزف فون هامر-پورگشتال، تئودور کوتشی، آلوئیس اشپرنگر، یعقوب ادوارد پولاک، آلبرت گاستایگر، رودیگر لولکر، برت فراگنر و نصرتالله رستگار.
دیدگاههای مقدمه و پیشگفتار
در مقدمه، دکتر رستگار به تاریخ دیرپای ایرانشناسی در اتریش و نقش تمدن ایران در تاریخ جهانی اشاره کرده و از شخصیتهایی چون زرتشت، ابنسینا و فردوسی یاد کرده است. دکتر رضا غلامی نیز در پیشگفتار، از دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی اتریش در حوزه ایرانشناسی و اهمیت تداوم این مسیر علمی در توسعه گفتوگوهای فرهنگی میان دو کشور سخن گفته است.
اهمیت و اثرگذاری
کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» در مستندسازی سنت علمی و فرهنگی اتریش در شناخت تمدن ایران نقشی کلیدی دارد. این اثر یادآور پیوند علمی و فرهنگی میان دو ملت و زمینهساز گفتوگوهای فرهنگی آتی میان ایران و اروپا قلمداد میشود.
مخاطبان و کاربرد علمی
این اثر پژوهشی برای دانشگاهیان، تاریخنگاران، پژوهشگران و مؤسسات فرهنگی تدوین شده و بستری برای توسعه مطالعات ایرانشناسی در دانشگاههای وین و تهران فراهم میکند. کارشناسان انتظار دارند انتشار این کتاب به حفظ میراث مشترک فرهنگی و علمی میان دو کشور و گسترش همکاریهای دانشگاهی و فرهنگی کمک شایانی کند.