سامانه بارشی در خراسان جنوبی تا صبح فردا به تدریج تضعیف میشود و بارشها به صورت پراکنده و ضعیف ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس پیشبینیها، در ۲۴ ساعت آینده و تا صبح فردا، فعالیت سامانه بارشی در خراسان جنوبی به صورت پراکنده و ضعیف ادامه خواهد داشت وعمده بارشها به شکل برف خواهد بود.
زارعی افزود: در این مدت تشکیل مه و بارش برف در گردنهها و نواحی کوهستانی، باعث اختلال در تردد جادهای خواهد شد.
وی گفت: از نظر دمایی، روند کاهشی دما تا صبح دوشنبه ادامه خواهد یافت، که سبب تشدید سرما و وقوع یخبندان در استان خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، فتح آباد فردوس با دمای یک درجه زیر صفر سردترین و دهسلم نهبندان با ۱۴ درجه بالای صفر گرمترین منطقه استان گزارش شد و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۰ تا ۴ درجه ثبت شده است.