همزمان با فرارسیدن شب یلدا، موضوع تغذیه سالم در بلندترین شب سال در برنامه «دکتر سلام» از شبکه آموزش سیما و ویژه‌برنامه زنده «سی‌یلدا» از شبکه تهران زنده از شبکه تهران روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با محور بررسی تغذیه سالم در شب یلدا از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت دکتر مهدی شادنوش متخصص تغذیه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان نکات کاربردی درباره انتخاب صحیح خوراکی‌ها، مدیریت مصرف تنقلات و حفظ سلامت در شب یلدا می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» امروز ساعت ۱۳ با اجرای دکتر فرهی روی آنتن شبکه آموزش سیما می‌رود.

ویژه برنامه «سی یلدا»

شبکه تهران ، امشب، شنبه ۲۹ آذرماه، به مناسبت سه رویداد مهم «سی‌سالگی شبکه تهران»، «میلاد امام محمدباقر (ع)» و «شب یلدا»، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «سی‌یلدا» را به صورت زنده پخش خواهد کرد.

این ویژه‌ برنامه به تهیه‌کنندگی «مهدی پدیدار» و با اجرای «سونیا پوریامین» و «محمدرضا حسینیان» روی آنتن خواهد رفت.

در برنامه «سی‌یلدا» مهمانان و هنرمندانی همچون؛ «زینب سلیمانی»، «مصطفی راغب» و «حمید پولادی» (خواننده)، «مرجانه گلچین» و «سید جواد هاشمی» (بازیگر)، «محسن برمهانی» معاون سیما، مدیران اسبق شبکه تهران و دیگر چهره‌های فرهنگی و هنری حضور خواهند داشت.

همچنین «سی‌یلدا» با دعوت از خانواده‌های فلسطینی و ایثارگران جبهه مقاومت، بر تقویت همدلی و ترویج فرهنگ آیینی یلدا تأکید خواهد داشت.