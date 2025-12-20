ماموریت پلیس و دستگاه‌های خدمات‌رسان در رزمایش ترافیکی ـ انتظامی طرح زمستان ۱۴۰۴ خوزستان، متناسب با تنوع اقلیم هر منطقه برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس راه خوزستان گفت: با توجه به تنوع اقلیمی و شرایط جوی متفاوت خوزستان، همراهی رانندگان و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش حوادث جاده‌ای طی فصل زمستان دارد.

سرهنگ سعید رحیمی، اظهار کرد: خوزستان از نظر جغرافیایی دارای شرایط آب‌وهوایی متنوعی است؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان در مناطق مرکزی و جنوبی با بارندگی و شرایط جوی نامساعد و در محور‌های کوهستانی منتهی به استان چهارمحال و بختیاری، از جمله مسیر‌های لردگان و تاراز به بازفت، با بارش برف و یخبندان مواجه هستیم.

وی افزود: ماموریت پلیس و دستگاه‌های خدمات‌رسان در رزمایش ترافیکی ـ انتظامی طرح زمستان ۱۴۰۴، متناسب با این تنوع اقلیمی برنامه‌ریزی شده و برای محور‌های کوهستانی و برف‌گیر، با هم‌افزایی میان پلیس، اداره‌کل راهداری، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر، تیم‌های امدادی و عملیاتی به‌صورت مستمر در مسیر‌ها مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: با وجود بارش‌های اخیر و شرایط جوی نامناسب، هیچ‌یک از محور‌های استان مسدود نشد و تردد در تمامی راه‌های مواصلاتی به‌صورت ایمن و روان برقرار بود.

وی با اشاره به نقش مردم در کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی استان مربوط به تردد‌های درون‌استانی است و انتظار می‌رود رانندگانی که آشنایی بیشتری با راه‌های استان دارند، به‌ویژه در شرایط زمستانی، از سرعت‌های غیرمجاز و پرخطر پرهیز کرده و مقررات راهنمایی و رانندگی را به‌طور جدی رعایت کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: با همکاری دستگاه قضایی و استفاده از سامانه‌های هوشمند، خودرو‌های متخلف و پرخطر در محور‌های استان شناسایی شده و برخورد قانونی با آنها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در قالب رزمایش طرح زمستانی، بیش از ۲۰۰ تیم عملیاتی پلیس در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان ساماندهی شده‌اند تا با توجه به ترانزیتی بودن محور‌های خوزستان، خدمات ایمن‌تر و موثرتری به کاربران جاده‌ای ارائه شود و میزان حوادث به حداقل برسد.

رئیس پلیس راه خوزستان، با بیان اینکه روند تصادفات رانندگی در آذرماه کاهشی بوده است، ابراز امیدواری کرد این روند در سه ماه فصل زمستان نیز تداوم یابد و از افزایش تلفات جاده‌ای جلوگیری شود و در عین حال از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و ارتقای فرهنگ ترافیکی قدردانی کرد.