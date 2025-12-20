تولید بدون کارخانه به‌عنوان طرحی نوین در صنایع غذایی، با تکیه بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر برندینگ و صادرات، می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تولید بدون کارخانه به‌عنوان یکی از رویکرد‌های نوین در صنایع غذایی، ظرفیتی مهم برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و توسعه صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور و رشد پیش‌بینی‌شده ۳۵ درصدی اقتصاد از محل بهره‌وری در قانون برنامه هفتم توسعه داشته باشد.

در این شیوه تولید، بدون نیاز به احداث کارخانه‌های پرهزینه، از ظرفیت‌های موجود در واحد‌های تولیدی استفاده می‌شود و تمرکز اصلی بر نوآوری، مدیریت، برندینگ، فروش و صادرات قرار دارد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، صَدوَری و بهره‌وری بالایی را در صنایع غذایی به همراه دارد.

در نوزدهمین قسمت از برنامه و مجموعه گزارش‌های «تولید بدون کارخانه»، به معرفی تولید شیرینی و دسر در قالب این الگوی تولیدی پرداخته شد.

گزارش از: زهرا شفیعی