پخش زنده
امروز: -
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه اختصاصی گفت: در دور سوم مرحله پنجم کالابرگ حدود ۳۳ میلیون نفرکالابرگ دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش در مصاحبه اختصاصی در پاسخ به این پرسش که دردور اول و دوم مرحله پنجم کالابرگ چه تعداد خانوار تحت پوشش دریافت قرار گرفتند، گفت: در تاریخ پانزدهم آذرماه، پرداخت دور اول مرحله پنجم کالابرگ حمایتی که به خانوارهای محترم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داشت که در این دوره، جمیعتی حدود نه میلیون و ۶۰۰ هزار نفراز خانوارهای سه دهک اول مشمول دریافت شدند.
وی در خصوص جمعیت مشمول دوره دوم طرح گفت: در دوم این مرحله نیز که در تاریخ بیست دوم آذر اجراشد، اعتبار کالابرگ برای ۱۹ میلیون نفر از سه دهک اول درآمدی شارژ شد.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در مجموع در دور اول ودوم مرحله پنجم پرداخت کالابرگ ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به صورت سرانه ۶۲۰ هزار تومان از کالابرگ بهرمند شدند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که تاکنون چه تعداد خانوار از اعتبار کالابرگ خود برای خرید استفاده کردهاند گفت: در دو دور اول که در مرحله پنجم پرداخت شده است تا امروز ۲۳ میلیون نفر ازمشمولین با مراجعه به بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه طرف قراداد وزارت رفاه اعتبار کالابرگ خود به صورت کامل استفاده کردهاند.