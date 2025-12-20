به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش در مصاحبه اختصاصی در پاسخ به این پرسش که دردور اول و دوم­ مرحله پنجم کالابرگ­ چه تعداد خانوار تحت پوشش دریافت قرار گرفتند، گفت: در تاریخ پانزدهم آذرماه­، پرداخت دور اول­ مرحله پنجم کالابرگ حمایتی که به­ خانوار‌های محترم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی­­ اختصاص داشت که در این دوره، جمیعتی حدود نه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر­از خانوار‌های سه دهک اول مشمول دریافت شدند.

­وی در خصوص جمعیت مشمول دوره دوم طرح گفت: در دوم این مرحله نیز ­که در تاریخ بیست دوم آذر اجراشد، اعتبار کالابرگ­ برای ۱۹ میلیون نفر از سه دهک اول ­درآمدی شارژ شد. ­

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در مجموع در دور اول ودوم مرحله پنجم پرداخت کالابرگ ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به صورت سرانه ۶۲۰ هزار تومان از کالابرگ بهرمند شدند.

وی ­در پاسخ به این سوال خبرنگار که تاکنون چه تعداد خانوار از اعتبار کالابرگ خود برای خرید استفاده کرده‌اند گفت: در دو دور اول ­که در مرحله پنجم پرداخت شده است تا امروز ۲۳ میلیون نفر ازمشمولین با مراجعه به بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه طرف قراداد وزارت رفاه ­اعتبار کالابرگ خود به صورت کامل استفاده کرده‌اند.