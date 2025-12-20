تمدن شهرستان‌های اسفراین و بام و صفی آباد، بسیار کهن است بطوری که از شواهد آثار و بنا‌های به جا مانده از این شهرستان‌ها، قدمتی بیش از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد را دارند.

یکی از جوامعی که از گذشته تاکنون استوار بر تاریخ پا برجا بوده منطقه بام و صفی آباد اسفراین است منطقه‌ای که مردم آن دیار همواره در احقاق حق و یافتن زندگی مطلوب از سرآمدان خراسان بزرگ آن روزگاران هستند.