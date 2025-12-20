برنامه میدانی زاگروسانه با مشارکت کوهنوردان پاوه و همراهی ادارات منابع طبیعی و محیط زیست، با هدف احیای گونه‌های بومی و تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت، در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع لهون برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه، گفت: این برنامه با تمرکز بر جلب مشارکت مردمی و ارتقای آگاهی زیست‌محیطی، در یکی از زیستگاه‌های ارزشمند زاگرس اجرا شد.

علی صدیقی‌پور، افزود: در این برنامه، اقداماتی از جمله شناسایی توپوگرافی منطقه برای تعیین نقاط مستعد احیا، انتخاب عرصه‌های مناسب برایت کاشت گونه‌های بومی همچون بلوط و بادام و اجرای کاشت طبیعی به روش مشابه کاشت سنجابی با هدف افزایش شانس رویش طبیعی انجام شد.

وی گفت: معرفی گونه‌های جانوری منطقه و آشنایی شرکت‌کنندگان با ارزش‌های اکولوژیک منطقه شکار و تیراندازی ممنوع لهون، از دیگر بخش‌های این برنامه بود که نقش مهمی در افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایفا کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه افزود: زاگروسانه صرفاً یک برنامه کاشت و احیا نبود، بلکه فرصتی برای آموزش، انتقال تجربه و تقویت نگاه حفاظتی در میان اقشار مختلف جامعه فراهم آورد.

وی در پایان تأکید کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند گامی مؤثر در احیای زیست‌بوم‌های محلی، تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت و پایداری تنوع زیستی در منطقه باشد.