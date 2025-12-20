جاده چالوس به علت عملیات راهداری بسته شد
رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد موقت محور چالوس در محدوده کمرزرد خبر داد و مسیرهای جایگزین را برای رانندگان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار احمد کرمیاسد با اعلام انسداد موقت محور چالوس در استان مازندران، گفت: به دلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، این محور از تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تا ۲ دیماه ۱۴۰۴، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه و از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر مسدود خواهد بود.
وی افزود: رانندگان در زمان انجام این عملیات میتوانند از مسیرهای جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) برای تردد استفاده کنند.