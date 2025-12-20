سخنگوی ستاد ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در نشست خبری برگزاری سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با اعلام اینکه «ایران‌مرد» به‌عنوان شعار امسال مراسم بزرگداشت سردار دل‌هاست، افزود: به همین مناسبت، از لوگوی این عنوان نیز رونمایی کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عباسعلی کدخدایی با اعلام اینکه یازدهم دی‌ماه مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود، افزود: زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور به صدا درخواهد آمد و برنامه‌های متنوعی در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.

اجرای ارکستر سمفونیک نیز نهم دی‌ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود

وی گفت: اجرای ارکستر سمفونیک در نهم دی‌ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود و در دوازدهم دی‌ماه نیز مراسمی با حضور خانواده‌های مدافعان حرم برپا خواهد شد.

سخنگوی ستاد گرامی‌داشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: موکب‌هایی از دهم تا چهاردهم دی‌ماه به‌صورت خودجوش در تهران فعالیت خواهند کرد. حاج قاسم تنها مرد میدان نبود، بلکه مرد دیپلماسی و سیاست نیز بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در مواردی به این موضوع اشاره کرده‌اند. در همین راستا، هشتم دی‌ماه مراسم بزرگداشت شهدای دیپلمات در تالار وزارت امور خارجه با تجلیل از مقام شهید امیرعبداللهیان برگزار می‌شود.

کدخدایی افزود: در روز‌های نهم و چهاردهم دی‌ماه، مراسم تجدید میثاق کارگران و کارکنان با شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. همچنین مراسم اختتامیه بین‌المللی کارتون و پوستر «ترور آنلاین» برگزار می‌شود که این‌گونه فعالیت‌های بصری و هنری بسیار اثرگذار هستند.

امسال بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ شرکت‌کننده در این جشنواره حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در سایر استان‌ها گفت: پویش اعتکاف به نیت حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد؛ چرا که مراسم سالگرد این شهید بزرگوار با ماه مبارک رجب هم‌زمان شده است.

سخنگوی ستاد گرامی‌داشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی همچنین از برگزاری اجتماع بازاریان در تهران خبر داد و افزود: مراسم متعددی نیز در شهر کرمان برگزار می‌شود. یاد و خاطره همه شهدای عزیزی که در جریان مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر عملیات کور تروریستی به شهادت رسیدند گرامی می‌داریم. این مراسم در شانزدهم دی‌ماه در گلزار شهدای کرمان برگزار خواهد شد.