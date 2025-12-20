به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش‌های «پابرهنه، لخت، با قلبی در مشت» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، «قانون گروتو» به کارگردانی تقی علی‌آبادی، «سیزده گفت‌و‌گو در مورد یک اتفاق» به کارگردانی جمشید حصاری، «شیناگاوا» به کارگردانی محمد نیما مظاهری، «مکرالارض» به کارگردانی مصطفی لطیفی خواه، «فقط رئیس جمهور متوجه نشود» به کارگردانی آرمان محمدی، «ایستگاه آخر» به کارگردانی فرحان فریضه و «رد پای خوشبختی» به کارگردانی محمد عبدی جمالی زمستان امسال در بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌روند.

نمایش «پابرهنه، لخت با قلبی در مشت» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی است. این نمایشنامه که برنده جایزه نمایشنامه‌نویسی مردمی آلمان شده است مونولوگی گروتسک با روایتی از زندگی کارگری ترک در آلمان است که قربانی آتش‌سوزی‌ای می‌شود که جوانان نژادپرست مسبب آن بوده‌اند.

نمایش «قانون گروتو» به نویسندگی و تهیه‌کنندگی افسون شکاری و کارگردانی تقی علی‌آبادی روایتی از دنیای آیندگان و وجود ربات‌ها است و ترکیبی از بازیگران و گروه حرکت را شامل می‌شود.

نمایش «سیزده گفت‌و‌گو» به نویسندگی آرمان طیران و کارگردانی جمشید حصاری نمایشی رئال است که در خلاصه داستان آمده: مردی خود خواسته تنهایی را انتخاب می‌کند.

نمایش «شیناگاوا» به نویسندگی و کارگردانی محمد نیما مظاهری با نگاهی به آثار هاروکی موراکامی است.

نمایش «مکرالارض» به نویسندگی مشترک مهدی بختیاری و مصطفی لطیفی خواه با دراماتورژی ایمان خداترس و به کارگردانی مصطفی لطیفی خواه اجرای خود را از اواخر آذر در بوتیک هنر ایران شروع کرده و تا اواخر دی ادامه دارد. در خلاصه این نمایش کمدی سیاه آمده است: مرگ پایان یک زندگی نیست بلکه راهی است که ترس را به آرامشی جاودانه تبدیل می‌کند.

نمایش «فقط رئیس جمهور متوجه نشود» به نویسندگی امیرعلی نوری و کارگردانی آرمان محمدی با تهیه‌کنندگی سجاد ناظر حضرتی است که درباره اتفاقاتی غیرمنتظره در کاخ سفید و تلاش کارمندان برای پنهان کردن آن است.

نمایش «ایستگاه آخر» در سبک رئالیسم جادویی و کمدی به نویسندگی سپیده ایمانی و کارگردانی فرحان فریضه است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: خودکشی همیشه رها کردن جسم نیست گاهی روح پیش از جسم می‌میرد.

نمایش «رد پای خوشبختی» به نویسندگی و کارگردانی محمد عبدی جمالی در فضایی سایکودرام می‌گذرد. در خلاصه داستان این نمایش آمده است: جایی که هنر، درمان است و رقص، زبانِ رهایی.

همچنین نمایش «جزیره آزاد» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا عطایی‌فر با استقبال مخاطبان در ماه دی نیز تمدید شد.