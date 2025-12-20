به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،کمیته ساحلی فدراسیون با توجه به موافقت منطقه آزاد قشم در نظر دارد تور ملی ساحلی و مرحله دوم انتخابی تیم ملی زنان را از اول دی ماه با جایزه ۸۰۰ میلیون ریالی برای هشت تیم برتر برگزار کند.

ورود تیم‌های روز یکشنبه ۳۰ آذرماه است و مسابقات روزهای یکم تا سوم دی‌ماه پیگیری خواهد شد که اسکان و تغدیه برعهده تیم‌های شرکت کننده است.

گفتنی است تور ملی والیبال ساحلی زنان و مرحله نخست انتخابی تیم ملی اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی قشم برگزار شد و با قهرمانی اکسوم تهران (شقایق شاهپوری-محدثه نباتیان) به پایان رسید.