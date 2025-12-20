پخش زنده
در مراسمی علی اصغر سلطانی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب استان قم معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب استان قم با حضور دادستان کل کشور و جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری و استانی برگزار شد.
در این آئین، از خدمات و تلاشهای حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب در دوره تصدی مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب استان قم قدردانی و علیاصغر سلطانی بهعنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان قم معارفه شد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسن غریب از سال ۱۳۹۸ عهدهدار مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب قم بود و علیاصغر سلطانی پیش از این بهعنوان معاون حقوق عامه دادستانی قم فعالیت میکرد.