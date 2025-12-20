مدیر تولید انتشارات خط مقدم با بیان اینکه سردار سلیمانی مرد میدان و پیروز میدان‌های نبرد بود، گفت: کتاب قاسم، سرگذشت یک سرباز واقعی است و ما با نگارش و انتشار این کتاب به جنگ روایت‌ها رفتیم تا حاج قاسم در جنگ نرم هم پیروز میدان باشد.

آقای آقا میرزایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و به مناسبت چاپ هفتم کتاب قاسم گفت: این کتاب، شامل زندگینامه مستند و کامل سردار سلیمانی است که در طول یکسال از انتشارش به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب از زمان کودکی شهید قاسم سلیمانی تا زمان شهادتش روایت شده و همه براساس منابع و مستندات گردآوری شده ازفیلم ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه با نزدیکان و دوستان سردار سلیمانی است که در زمان و مکان‌های مختلف جمع آوری شده است.

مدیر تولید انتشارات خط مقدم که از نویسندگان کتاب قاسم نیز هست گفت: ما در کنار مرتضی سرهنگی به عنوان محقق کتاب "قاسم" ۵ سال در یک گروه سه نفره با محبوبه عزیزی (یکی از محققان کتاب) اقدام به جمع آوری اطلاعات و نوشتن کتاب "قاسم" ۵ سال در یک گروه سه نفره با محبوبه عزیزی (یکی از محققان کتاب) اقدام به جمع آوری اطلاعات و نوشتن ین کتاب کردیم

آقامیرزایی با بیان این که در آپارتمان کوچک حدود ۴۰ متری فقط کار بود و کار؛ گفت: پس از شهادت حاج قاسم در ۱۳ دی ۱۳۹۸ در انتشارات خط مقدم به این نتیجه رسیدیم، تنها کسی که می‌تواند از حاج قاسم سلیمانی بنویسد، مرتضی سرهنگی است.

مدیر تولید انتشارات خط مقدم گفت: نخستین روزی که خبر شهادت حاج قاسم اعلام شد، من، مرتضی سرهنگی و محبوبه عزیزی عازم روستای باغ ملک، زادگاه این شهید شدیم و تا سه روز در این روستا از احوالات و گفته‌های مردم و اقوام شهید سلیمانی، روایت‌های متنوعی ثبت کردیم.

آقامیرزایی گفت: سراسر کتاب قاسم بر اساس مستندات و گفت‌و‌گو‌های میدانی از نزدیکان و دوستان حاج قاسم است. از زمان کودکی شهید سلیمانی تا زمان شهادتشان منابع، در پانویس بیان شده و بخش بیشتر این کتاب، شامل گردآوری سخنرانی‌های شهید سلیمانی در زمان و مکان‌های مختلف است.

او گفت: کتاب از کودکی حاج قاسم در روستای قناد ملک در کرمان که روستای زادگاه حاج قاسم است شروع می‌شود و تا شهادت حاج قاسم در فرودگاه بغداد ادامه دارد در ۲۸ فصل و ۵۱۲ صفحه. تقریبا تمام مقاطع زندگی شهد قاسم سلیمانی است.

آقامیرزایی افزود: کتاب نشان می‌دهد که این مرد خودساخته چطور زندگیش را آنطوری که دلش می‌خواسته، ترسیم کرده است. خستگی ناپذیر و تلاشگر. مثل یک قهرمان واقعی. مثل یک سردار واقعی ایرانی شبیه آریو برزن در دوره تاریخ باستان ایران بود.

محمدعلی آقا میرزایی گفت:ما الان وقتی داستان آریوبرزن و زندگی اش را می‌خوانیم افتخار می‌کنیم که چطور یک سردار ایرانی جلوی مهاجمان اسکندرمقدونی ایستادگی کرد و الان حاج قاسم برای نسل‌های امروزی که به تاریخ ایران علاقه‌مند هستند یک آریابرزن هست، یک قهرمان ملی که بهترین سال‌های زندگیش را جلوی یه دیوانه متجاوزی مثل صدام ایستاد. برای امنیت ایران و برای مردم کل منطقه در مقابل داعش که مثل یک موجود خونخوار بود ایستاد و پایان داعش را رقم زد.

آقا میرزایی درباره کتاب "قاسم" به قلم مرتضی سرهنگی گفت: آقای سرهنگی، استاد مسلم ادبیات دفاع مقدس و ادبیات جنگ اینجا نقش کلیدی را داشته است. او در این گروه، کاملا نظارت مستقیم داشته و ما توانستیم در این پنج سال، کتابی عرضه کنیم که درخور مقام حاج قاسم و خور عظمت ایثاری که این مرد دارد، باشد.

مدیر تولید انتشارات خط مقدم گفت: این کتاب با سبک ساده و صمیمانه از سه نسل قلم زده است و برای سه نسل نوشته شده که نقش اول آن حاج قاسم سلیمانی است.

آقامیرزایی گفت: در این کتاب یک روایت درست و صادقانه ازحاج قاسم سلیمانی است. کسی که زندگیش را وقف آسایش مردم کرد.

محمدعلی میرزایی افزود: در زمانی هستیم که جنگ رسانه‌ها و جنگ روایت‌ها است. در جنگ فیزیکی سردار سلیمانی مرد میدان و پیروز میدان بود و ما با نوشتن این کتاب ضمن ثبت اسناد و مدارک مستند و موثق تلاش کردیم در مقابل روایت‌های نادرست از سردار سلیمانی او پیروز میدان در جنگ روایت‌ها و جنگ نرم باشد.

وی: فصل یازدهم و دوازدهم مربوط به سفر سردار به عراق هست و نامه‌ای که به دخترش نوشته است.

اولین چاپ کتاب "قاسم" به روایت مرتضی سرهنگی یک سال قبل منتشر شد.