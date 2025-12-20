پخش زنده
برخی خبرگزاریها از شهرهای میزبان لیگ ملتها در سال ۲۰۲۶ در حالی نام بردند که فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده در حال بررسی و تعیین تقویم و میزبانیهاست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که تقویم والیبال جهان برای سال ۲۰۲۶ در حال شکلگیری است، فدراسیون والیبال کانادا به صورت رسمی میزبانی خود در دو هفته از رقابتهای لیگ ملتها در سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
بر اساس برنامه اعلام شده، شهر کبک (Quebec City) و سالن “سنتر ویدیوترون” میزبان هفته نخست مرحله مقدماتی در گروه زنان خواهد بود. این مسابقات از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ (۳ تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار میشود.
اما در بخش مردان که برای والیبال ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، شهر اوتاوا (Ottawa) بار دیگر به عنوان میزبان انتخاب شده است. هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال مردان ۲۰۲۶ از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۰ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶) این شهر برگزار خواهد شد.
همچنین طبق توافقات صورت گرفته میان فدراسیون والیبال فیلیپین (PNVF) و والیبالورلد، این کشور که در سالهای اخیر میزبان ثابت هفتههای پایانی مردان بوده است، در سال ۲۰۲۶ میزبانی مسابقات زنان را بر عهده خواهد داشت. شهر سبو (Cebu) و ورزشگاه تازه تأسیس “SM Seaside Arena” به عنوان میزبان احتمالی معرفی شدهاند.
در حالی که فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده که در حال بررسی و تعیین تقویم و میزبانیهای سال ۲۰۲۶ است، برخی خبرگزاریها از میزبانی ترکیه، برزیل، ماکائو، هنگ کنگ، امریکا، ژاپن و کانادا در لیگ ملتهای زنان ۲۰۲۶ و ترکیه، برزیل، ژاپن، اسلوونی، کانادا، فیلیپین و آمریکا در لیگ ملتهای مردان ۲۰۲۶ خبر دادند. بدین ترتیب باید منتظر ماند تا سرنوشت میزبانهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ ازسوی فدراسیون جهانی والیبال به صورت رسمی اعلام شود.
از زمان واگذاری میزبانیهای والیبال به شرکت والیبال ورلد، امکان کسب میزبانی ایران در مسابقات معتبر و مهمی که نیاز به تراکنشهای مالی بینالمللی دارد، به دلیل تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان میسر نشد و این موضوعی بود که سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران سال گذشته در جلسه با فابیو مطرح کرد و رئیس فدراسیون جهانی والیبال ضمن ابراز تاسف در این خصوص دستور پیگیری برای پیدا کردن راهکاری برای اعطای میزبانی به ایران در مسابقات مهم و معتبری، چون لیگ ملتهای والیبال شد ولی تا برطرف شدن این مشکل کسب میزبانی توسط ایران در چنین مسابقات دور از انتظار خواهد بود.