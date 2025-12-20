به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید خلیل تاج‌الدین الاسلام، با اشاره به توقف موقت فعالیت موزه ادب و عرفان اهر در ماه‌های گذشته، هدف از این وقفه را اجرای اقدامات لازم در راستای ارتقای کیفی این مجموعه عنوان کرد و گفت: این موزه طی این مدت به‌منظور مرمت فضاها، بهسازی ویترین‌ها و تکمیل سیستم‌های امنیتی و حفاظتی غیرفعال بوده که با تلاش‌های صورت‌گرفته، تمامی نواقص برطرف شده است.

موزه ادب و عرفان اهر همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۵ آماده میزبانی از گردشگران است.