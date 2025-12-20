فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب و دستگیری ۲ متهم در شهرستان بافت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ مجید فاریابی با تأکید بر تقویت امنیت پایدار در مقابله با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی با استفاده از ظرفیت ارگان‌های همیار گفت : در اجرای تفاهم‌نامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان کرمان، مأمورین کلانتری شهر بزنجان در بازرسی از یک دستگاه خودرو، موفق شدند یک دستگاه فلزیاب را کشف و در این زمینه ۲ متهم را دستگیر کنند .

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان افزود : متهمان دستگیرشده به‌همراه ادله ارتکاب جرم با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و حراست مستمر از آثار تاریخی و فرهنگی گفت: در کنار اقدامات حفاظتی و نظارتی، جلب مشارکت‌های اجتماعی و آگاه‌سازی جوامع محلی نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از مواریث تاریخی دارد و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تعامل بین‌بخشی، رویکردی پیشگیرانه و پایدار را در حفاظت از ابنیه، محوطه‌ها و آثار فرهنگی استان دنبال می‌کند.