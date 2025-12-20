به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: نوبت نخست طرح کالابرگ مرحله پنجم از پانزدهم آذرماه برای دهک‌های اول تا سوم آغاز شد که به ازای هر نفر مبلغ ۶۵۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شد

ابراهیم مهرجو افزود: مرحله پنجم این طرح از نیمه دوم آذرماه آغاز شده و مشمول دهک‌های اول تا هفتم درآمدی است.

مهرجو اضافه کرد: در نوبت دوم مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک که از امروز برای دهک‌های چهارم تا هفتم فعال شده ، به ازای هر نفر مبلغ ۳۵۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جامعه آماری مشمولان طرح در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در استان تعداد ۱۸۹ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵۲۷ هزار نفر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی در دهک‌های اول تا هفتم هستند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: در حال حاضر هزار و ۲۲۰ فروشگاه شامل فروشگاه‌های محلی، خرد، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح استان مسئولیت توزیع و ارائه کالا‌های مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی را بر عهده دارند

مهرجو افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود کالا یا بروز مشکل جدی در اجرای این طرح به اداره کل اعلام نشده و روند خدمت‌رسانی به شهروندان به‌صورت مطلوب در حال انجام است.

وی اضافه کرد: همشهریان می‌توانند برای اطلاع از مانده اعتبار کالابرگ خود از طریق کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# و یا تماس با شماره تلفن پاسخگویی ۶۳۶۹ که به‌صورت شبانه‌روزی فعال است اقدام کنند.

مهرجو ادامه داد: با توجه به اینکه اعتبار کالابرگ تا پایان سال و برای ۱۱ قلم کالای اساسی معتبر است از همشهریان انتظار می‌رود برای جلوگیری از ازدحام در روز‌های ابتدایی خرید خود را با برنامه‌ریزی مناسب انجام دهند و همچنین افرادی که در یک مرحله موفق به استفاده از اعتبار نشوند می‌توانند در مراحل بعدی و حتی به‌صورت تجمیعی از اعتبار خود استفاده کنند.