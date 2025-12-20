پخش زنده
با حضور هنرمندان سراسر کشور، رویداد هنری کاروان سرباز در خوزستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست حوزه هنری خوزستان گفت: به مناسبت ششمین سالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رویداد هنری کاروان سرباز در استان خوزستان و به میزبانی شهرستان خرمشهر برگزار میشود.
حجت الاسلام سید محمد هادی شفیعی افزود: در این رویداد هنری که با هدف بزرگداشت شخصیت و مجاهدتهای سردار سپهبد شهید سلیمانی برگزار میشود، ویژه برنامههای مختلف هنری و فرهنگی با حضور هنرمندان خوزستانی و سراسر کشور اجرا میشود.
وی ادامه داد: این مراسم روز دوشنبه سیام آذر ماه ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس و مقاومت شهرستان خرمشهر برگزار خواهد شد.