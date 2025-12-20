به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این طرح زمستانه ، علاوه بر پلیس نیرو‌های سایر دستگاه‌های امداد رسان نظیر اورژانس، هلال احمر، راهداری، آتش نشانی، و امداد خودرو به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان در مراسم آغاز طرح گفت : در قالب این طرح ۱۴۴ نفر ساعت از نیرو‌های پلیس در جاده‌ها مستقرند و ایمنی سفر را تامین می‌کنند.

وی با اشاره به رصد رفتار ترافیکی رانندگان با بهره مندی از دوربین های ثابت در ۸۰ نقطه از جاده‌های استان سمنان گفت: رفتار ترافیکی شهروندان با استفاده از سامانه‌های هوشمند پهپادی نیز زیر ذره بین پلیس است.

سردار میر احمدی جانشین فرماندهی انتظامی استان سمنان نیز با بیان اینکه پلیس به صورت شبانه روزی ایمنی جاده‌های استان سمنان را تامین می‌کند گفت: خط قرمز تردد در جاده ها ، رفتارهای پر خطر و حادثه ساز رانندگان است و پلیس بدون اغماض با چنین افرادی برخورد خواهد کرد.

فرج الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان هم با بیان اینکه شش درصد راه های کشور در این استان قرار دارد بر لزوم ساماندهی استراحتگاه های بین راهی برای کاهش احتمال واژگونی خودرو در اثر خستگی و خواب آلودگی رانندگان تاکید کرد.