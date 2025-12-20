پخش زنده
رئیس دادگستری شهرستان زرند بر ضرورت تسریع در فرآیند قانونگذاری به منظور تعیین تکلیف نهایی معاملات این حوزه و خروج آن از وضعیت مبهم و سردرگم فعلی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدرضا صفاری در دومین جشنواره و بازار ملی شهاب سنگ و گوهرسنگ ایران که با حضور کاوشگران و علاقهمندان از سراسر کشور در شهرستان زرند با هدف بررسی چالشهای حقوقی معاملات شهابسنگها و تبیین الزامات قانونی حاکم بر این نوع معاملات در شرایط فقدان قانون موضوعه برگزار شد، افزود: تاکنون قانون خاص و مستقلی در خصوص مالکیت، خرید و فروش و نقلوانتقال شهابسنگها در ایران به تصویب نرسیده است.
وی ادامه داد: در وضعیت فعلی، رسیدگی به اختلافات این حوزه بر اساس قوانین عمومی از جمله قانون مدنی انجام میشود و همین امر، ضرورت دقت و توجه مضاعف به اصول حقوقی در تنظیم قراردادها را ایجاب میکند.
وی با تأکید بر نقش بنیادین قراردادها در ساماندهی معاملات، بیان کرد: رعایت شروط صحت قراردادها از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت آن، پایه اعتبار هر معامله است و بیتوجهی به این اصول میتواند منجر به بروز اختلافات جدی و طرح دعاوی متعدد شود.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به اهمیت پیشبینی سازوکار حل اختلاف در قراردادها، تصریح کرد: توصیه میشود شرط داوری بهصورت صریح در قراردادهای مرتبط با شهابسنگها درج شود تا امکان رسیدگی فوری و کارشناسانه به اختلافات فراهم شده و در عین حال، طرفین از تمامی امتیازات و آثار حقوقی آرای قطعی دادگستری نیز برخوردار شوند.
صفاری همچنین اعلام کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند آمادگی دارد فرم پیشنویس قرارداد معاملات شهابسنگ را با در نظر گرفتن تمامی الزامات و ملاحظات حقوقی، از جمله درج شرط داوری، تهیه و در اختیار دبیرخانه شهابسنگ ایران قرار دهد تا بهعنوان یک الگوی حقوقی مورد استفاده فعالان این حوزه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی حقوقی کاوشگران و فعالان این حوزه، در کنار تسریع در تصویب قوانین جامع و شفاف، میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات، افزایش امنیت حقوقی معاملات و ساماندهی بازار شهابسنگها ایفا کند.