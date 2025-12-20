پخش زنده
هفته هفدهم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا یورولیگ به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیم به دور پلی آف صعود میکنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی - این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.
نتایج ادامه دیدارها به این شرح اعلام شد:
ژالگیریس لیتوانی ۱۰۹ - ۶۸ پارتیزان موتسارت صربستان
آناتولی افس پیلسن ترکیه ۷۶ - ۸۰ دبی امارات
المپیاکوس یونان ۱۰۷ - ۸۴ آسول لیون فرانسه
موناکو فرانسه ۱۰۳ - ۷۷ بایرن مونیخ آلمان
ستاره سرخ بلگراد صربستان ۹۰ - ۸۹ ویرتوس بولونیا ایتالیا
بارسلونا اسپانیا ۱۳۴ - ۱۲۴ باسکونیا اسپانیا
امپوریو آرمانی ایتالیا ۷۲ - ۸۷ فنرباغچه بکو ترکیه
رئال مادرید اسپانیا ۹۵ - ۹۰ پاری بسکت فرانسه