به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۳ دستگاه خودرو حامل پوشاک قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، مقادیر قابل توجهی حوله، پارچه و روسری خارجی از مبدأ کشور ترکمنستان کشف شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و معرفی آنان به مرجع قضائی، تصریح کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، قاطعانه برخورد می‌کند.

سرهنگ حصاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.