به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مدرسه به همت یکی از واحد‌های تولیدی با زیربنای ۴۷۰ مترمربع و در قالب ۶ کلاس درس، با هدف فراهم‌سازی فضای آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان منطقه احداث خواهد شد.

زمین این مدرسه به مساحت ۲هزار مترمربع توسط خیّر نیک اندیش مصطفی اینانلو از اهالی روستای قشلاق، اهدا شد.

با بهره‌برداری از این مدرسه، ۱۴۰ دانش‌آموز روستای قشلاق مرانلو از فضای آموزشی مناسب و استاندارد برخوردار خواهند شد.