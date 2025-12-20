

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران گفت: ۱۳ عضو هیات علمی دانشگاه معین استان در فهرست پژوهشگران پراستناد پایگاه موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری قرار گرفتند.

جمال قاسمی افزود: پایگاه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام بر مبنای منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود، اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می‌نماید.

وی گفت: پژوهشگران هر حوزه بر حسب تعداد استناد‌هایی که در نشریات این موسسه دریافت کرده‌اند، مرتب‌سازی و سپس بر اساس حدود آستانه استنادی به عنوان پژوهشگران پراستناد در این حوزه‌ها درنظر گرفته می‌شوند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با تاکید بر این‌که معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استناد‌های صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است، افزود: در همین راستا، تعداد ۵۵۷ پژوهشگر پراستناد ایرانی در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند.

قاسمی گفت: بر اساس فهرست اعلامی، ۱۳ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در حوزه‌های موضوعی در زمره پژوهشگران ایرانی پراستناد قرار گرفتند

او افزود: در حوزه علوم تربیتی دکتر ابراهیم صالحی عمران و دکتر میمنت عابدینی بلترک، در حوزه علوم اقتصادی دکتر احمد جعفری صمیمی و دکتر امیرمنصور طهرانچیان، در حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری دکتر یحیی کامیابی، دکتر اسفندیار ملکیان و دکتر حسین فخاری در حوزه علوم اجتماعی دکتر صدیقه لطفی و استاد فقید، زنده‌یاد دکتر علی‌اصغر فیروزجاییان در حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی دکتر اکبر علیوردی‌نیا در حوزه زبان و ادبیات دکتر قدسیه رضوانیان در حوزه علوم تاریخی دکتر سید رسول موسوی حاجی در حوزه حقوق دکتر مرتضی نجابت‌خواه از جمله پژوهشگران پر استاد دانشگاه مازندران معرفی شدند.