رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان از برگزاری جشن بزرگ شب یلدا در کاروانسرای تاریخی ملک با هدف احیای آیین‌های سنتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی سپاهی گفت: ویژه‌برنامه شب یلدا با هدف احیای آیین‌های سنتی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی، امروز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در کاروانسرای تاریخی ملک زاهدان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: در این برنامه، بخش‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی سنتی و پاپ، نمایش طنز، نمایش عروسکی، بازی‌های فکری و ورزشی، غرفه‌های صنایع‌دستی و عرضه خوراکی‌های سنتی برای عموم شهروندان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از بنا‌های تاریخی برای رویداد‌های فرهنگی گفت: برگزاری چنین جشن‌هایی در فضا‌های تاریخی مانند کاروانسرای ملک، نقش مؤثری در معرفی میراث فرهنگی، جذب مشارکت مردمی و تقویت گردشگری شهری دارد.

سپاهی افزود: این جشن در محل کاروانسرای ملک برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان و تمامی مردم و گردشگران برای شرکت در این رویداد فرهنگی که با مشارکت شهرداری زاهدان و سایر نهاد‌های همراه برگزار می‌شود آزاد و رایگان است.

کاروان‌سرای تاریخی ملک زاهدان در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۲۲۵۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.