وقوع انفجار در یک واحد مسکونی در میاندوآب، بامداد امروز به مصدومیت شدید یک جوان ۲۲ ساله و خسارات گسترده به اموال همسایگان منجر شد. کارشناسان، نشت گاز شهری را علت اصلی این حادثه دلخراش اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب، صدای انفجار در کوی قره ورن این شهر، سکوت شب را شکست و نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.
این انفجار که ناشی از تجمع گاز شهری در یک خانه مسکونی بود، منجر به شعلهور شدن آتش و سوختگی شدید یک جوان حدوداً ۲۲ ساله شد که بلافاصله برای درمان به مراکز درمانی منتقل شد.
محمدی، مدیرعامل سازمان، در تشریح جزئیات این رویداد ناگوار تأکید کرد: بررسیهای اولیه حاکی از آن است که نقص فنی در اتصالات بخاری گازسوز، عامل اصلی نشت و در نهایت وقوع انفجار بوده است.
این حادثه علاوه بر آسیب جانی و جسمی، خسارات قابل توجهی به سازه واحد مسکونی و همچنین خودروهای پارک شده در نزدیکی محل حادثه وارد کرده است. مقامات محلی از شهروندان خواستهاند تا با رعایت دقیق نکات ایمنی، بهویژه در سرویسهای دورهای وسایل گازسوز، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.