رئیس جامعه خیّران مدرسهساز کشور گفت: بیتوجهی موجب شده است مدارس نوساز در طول ۱۰ سال کلنگی شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حمیدرضا شاهحسینی امروز در گردهمایی مجمع خیران مدرسهساز افزود: مدارس ساختهشده به همّت خیران و دولت باید حداقل ۱۰۰ سال عمر مفید داشته باشند و از خیّران درخواست داریم تا به مدارسی که میسازند، سر بزنند و برای نگهداری آنها کمک کنند یا حداقل حضور داشته باشند تا مدیران مدارس برای نگهداشت بهتر تشویق شوند.
وی بر لزوم اتمام طرحهای نیمهکاره خیران مدرسه ساز در آذربایجان شرقی تاکید کرد و افزود: هر برنامهای که برای کیفیت آموزش نوشته میشود، در نهایت معلم باید آن را اجرا کند و پیشنهاد ما این است که خیران مدرسهساز در حوزه مسکن، معیشت و درمان معلمان نیز کمک کنند تا به بهبود وضعیت معلمان و ارتقای کیفیت مدارس منجر شود.
شاه حسینی بیان کرد: توسعه هنرستانها و مراکزفنیوحرفهای با رویکرد مهارتآموزی از اولویتها است و خیرانی که کارخانهدار هستند، میتوانند با راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت، از این ظرفیت برای تربیت نیروی ماهر خود استفاده کنند.
وی اظهار کرد: در موضوع مولدسازی، آموزش و پرورش روی گنج خوابیده، اما خودش خبر ندارد؛ املاکی بلااستفادهای دارد که میتوان از طریق طرح مولدسازی، این اموال را به احسن تبدیل کرد.
محمدرضا جعفری، مدیرعامل جامعه خیران مدرسهساز کشور نیز اظهار کرد: پویش «به سازِ مدرسه، بساز مدرسه» و نهضت مدرسه سازی در دولت چهاردهم در اولویت قرار گرفته و باید در استانها و مدیران آموزش و پرورش نیز جدی گرفته شود و آموزش و پرورش استانها پای کار بیایند.
جعفری با بیان اینکه جامعه خیران ۲ هدف مدرسهسازی و مدرسهیاری را دنبال میکند گفت: در سال تحصیلی جدید ۶۱ درصد مدارس جدید با مشارکت خیران احداث شدهاند و تعهدات آنها هر سال در حال افزایش است.
اسفندیار صادقی،مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هم اظهار کرد: با شعار بساز مدرسه، بساز آینده کشور اتفاق میافتد و میخواهیم آیندهای بهتر برای دانشآموزان رقم بزنیم.
وی افزود: رؤسای آموزش و پرورش در کنار مجمع خیران مدرسه ساز، سنگردار پذیرای خیران هستند و تلاش میکنند خیران بیشتری را جذب کنند.
فرهاد فرهودی، مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی نیز گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای نهضت توسعه عدالت آموزشی، مشارکت مردم و توجه به کمکهای خرد است و با توجه به سیاستهای خیران و سازمان نوسازی مدارس، قرار است سکوی «بساز مدرسه» در آینده بهگونهای باشد که کل فعالیت خیران فقط از این طریق قابل ارزیابی باشد.
وی افزود: این سکو معیاری برای سنجش موفقیت مناطق، شهرستانها و استانها در اجرای مشارکت مردمی در احداث مدارس است.
فرهودی ادامه داد: آذربایجان شرقی نخستین استانی بود که بیش از یک پروژه تعریف کرد و تا آخر سال بهصورت پایلوت احرای این طرح انتخاب شده و برای هر شهرستان یک پروژه تعریف شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی بیان کرد: در جشنواره اخیر خیران استان، یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ساخت مدرسه متعهد شده اند و سعی داریم میزان تحقق آن را به ۵۰ درصد برسانیم و از نظر میانگین تحقق، جزو استانهای برتر کشور هستیم.
فرهودی گفت: تاکنون ۳۸۶ میلیون تومان در قالب ۷۱۹ مشارکت در پلتفرم «بساز مدرسه» ثبت شده که شهرستانهای خداآفرین، تبریز و آذرشهر به ترتیب سه شهرستان برتر در این حوزه هستند و تا پایان سال، هدفگذاری ۲۳ میلیارد تومان انجام شده است.