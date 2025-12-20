اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته نهم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته‌های مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته نهم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کردند که به شرح زیر است:

شنبه ۲۹ آذرماه - ساعت ۱۴:۰۰

* نفت و گاز گچساران - نیروی زمینی سبزوار

داوران: احمدرضا محمودی - عبدالله ساجدی

نماینده فدراسیون: غلامحسین نکویی

ناظران فنی: مجید شجاع - عبدالصائب نیکویی

* پرواز هوانیروز - سایپان تهران

داوران: محمدامین رضایی - جواد یزدانیان

نماینده فدراسیون: حسن پروانه

ناظران فنی: علیرضا سلیمانی - منصور برقی

شنبه ۲۹ آذرماه - ساعت ۱۶:۰۰

* سپاهان نوین اصفهان - فرازبام خائیز دهدشت

داوران: ایرج حبیبی - جلال شریعت

نماینده فدراسیون: حامد بیات

ناظران فنی: حمید حسین‌زاده - اکبر خاکپور

یکشنبه ۳۰ آذرماه - ساعت ۱۵:۰۰

* هپکو اراک - مس کرمان

داوران: سعید علیئی - فرزاد محمدی

نماینده فدراسیون: افشین افشاری

ناظران فنی: سیف‌الله حیدرپور - سیدحسن حسینی

یکشنبه ۳۰ آذرماه - ساعت ۱۶:۰۰

* سنگ آهن بافق - سپاهان اصفهان

داوران: اسدالله نظریان - حمزه پیرامون

نماینده فدراسیون: ابوالفضل خوش‌نویس

ناظران فنی: جواد ساعدی - مصطفی پاک‌عقیده