اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته نهم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیتههای مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته نهم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کردند که به شرح زیر است:
شنبه ۲۹ آذرماه - ساعت ۱۴:۰۰
* نفت و گاز گچساران - نیروی زمینی سبزوار
داوران: احمدرضا محمودی - عبدالله ساجدی
نماینده فدراسیون: غلامحسین نکویی
ناظران فنی: مجید شجاع - عبدالصائب نیکویی
* پرواز هوانیروز - سایپان تهران
داوران: محمدامین رضایی - جواد یزدانیان
نماینده فدراسیون: حسن پروانه
ناظران فنی: علیرضا سلیمانی - منصور برقی
شنبه ۲۹ آذرماه - ساعت ۱۶:۰۰
* سپاهان نوین اصفهان - فرازبام خائیز دهدشت
داوران: ایرج حبیبی - جلال شریعت
نماینده فدراسیون: حامد بیات
ناظران فنی: حمید حسینزاده - اکبر خاکپور
یکشنبه ۳۰ آذرماه - ساعت ۱۵:۰۰
* هپکو اراک - مس کرمان
داوران: سعید علیئی - فرزاد محمدی
نماینده فدراسیون: افشین افشاری
ناظران فنی: سیفالله حیدرپور - سیدحسن حسینی
یکشنبه ۳۰ آذرماه - ساعت ۱۶:۰۰
* سنگ آهن بافق - سپاهان اصفهان
داوران: اسدالله نظریان - حمزه پیرامون
نماینده فدراسیون: ابوالفضل خوشنویس
ناظران فنی: جواد ساعدی - مصطفی پاکعقیده