رویداد هنری کاروان سرباز در خوزستان، دوشنبه یکم آذر، در خرمشهر برگزار می شود.

رویداد هنری کاروان سرباز در خوزستان، دوشنبه یکم آذر، خرمشهر

رویداد هنری کاروان سرباز در خوزستان، دوشنبه یکم آذر، خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با حضور هنرمندان سراسر کشور، رویداد هنری کاروان سرباز در خوزستان برگزار می‌شود.

فصل پنجم روایت حبیب با اهدای نشان سرباز به مناسبت ششمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.

سرپرست حوزه هنری خوزستان گفت: به مناسبت ششمین سالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رویداد هنری کاروان سرباز در استان خوزستان و به میزبانی شهرستان خرمشهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید محمد هادی شفیعی افزود: در این رویداد هنری که با هدف بزرگداشت شخصیت و مجاهدت‌های سردار سپهبد شهید سلیمانی برگزار می‌شود، ویژه برنامه‌های مختلف هنری و فرهنگی با حضور هنرمندان خوزستانی و سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم روز دوشنبه یکم آذر ماه ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس و مقاومت شهرستان خرمشهر برگزار خواهد شد.